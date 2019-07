Man doodgeschoten bij metrostation in Amsterdamse Bijlmer

In Amsterdam is even voor middernacht een man doodgeschoten. Het schietincident was niet ver van metrostation Kraaiennest, in de Bijlmer in het zuidoosten van de stad, meldt de politie.

Er zou meerdere keren zijn geschoten, al kon de politie dat nog niet bevestigen. Omstanders zeggen dat er meerdere kogelhulzen liggen. De omgeving is afgezet en bij het station wordt onderzoek gedaan.

Kort na het incident werd enkele kilometers verderop, bij de Gaasperplas, een uitgebrande auto gevonden. Of er een verband is met het schietincident is niet duidelijk.

De Amsterdamse vervoersdienst GVB meldt dat metrolijn 53 de rest van de nacht niet meer stopt op station Kraaiennest.