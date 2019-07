Oud-stagiair NASA krijgt 1,6 miljoen euro voor originele tapes maanlanding

Een voormalig NASA-stagiair die in 1976 nog geen 200 euro neerlegde voor de originele videotapes van de eerste maanlanding heeft nu op een veiling 1,6 miljoen euro voor de opnames gekregen. Dat is meer dan 8000 keer het bedrag dat oud-stagiair Gary George ooit kwijt was voor de bijna 2,5 uur lange registratie van de maanwandeling. Wie de tapes heeft gekocht, is niet bekendgemaakt.

Gary George studeerde in de jaren '70 aan de Lamar University in Texas toen hij stage ging lopen bij het NASA Johnson Space Center in Houston. Daar tikte hij in 1976 bij een veiling voor iets minder dan 200 euro zo'n 1150 videotapes van NASA op de kop.

Een deel van de banden verkocht hij door of doneerde hij. Drie banden, met daarop labels van de Apollo 11, hield hij zelf na een tip van zijn vader. Toen hij in 2008 hoorde dat NASA in verband met de veertigste verjaardag van de maanlanding op zoek was naar de originele banden, trok hij aan de bel. Gisteren, ter ere van de vijftigste verjaardag, veilde hij de tapes bij Sotheby's in New York.

'Scherper en duidelijker'

Op de banden uit 1969 staan de wereldberoemde videobeelden van de eerste stappen van de astronauten Neil Armstrong en Buzz Aldrin op de maan. Ook het moment dat ze de Amerikaanse vlag op de maan zetten is te zien, volgens Sotheby's "scherper en duidelijker" dan op andere opnames die door de jaren heen zijn getoond.

"Vijftig jaar geleden hebben we een van de grootste prestaties geleverd die de mensheid ooit heeft geleverd. En wat iedereen daarvan bij staat is het beste gedocumenteerd op deze banden", zegt Cassandra Hatton, specialist bij de boeken- en manuscriptenafdeling van Sotheby's. Ze is dolblij met het bedrag dat is neergeteld: "we zijn werkelijk over the moon met het resultaat van vandaag!"

De veiling op de vijftigste verjaardag van de eerste maanlanding stond gisteren in het teken van de Amerikaanse ruimtevaart. Ook een checklist van Buzz Aldrin met daarop een gedetailleerde voorbereiding op de eerste maanwandeling werd geveild.

