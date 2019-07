Ruim 100 kilo goud onderschept op Heathrow, mogelijk verband met drugskartel

Op de Londense luchthaven Heathrow is 104 kilo goud in beslag genomen. De geschatte waarde van de zending is bijna 4,5 miljoen euro, melden Britse media. De politie denkt dat het goud iets te maken heeft met een Zuid-Amerikaans drugskartel.

Volgens de autoriteiten is het goud met een privÊvliegtuig vanuit Venezuela naar de Kaaimaneilanden gevlogen. Het was de bedoeling dat het daarna via Londen verder vervoerd zou worden naar Zwitserland, toen het vorige maand werd onderschept door de Britse autoriteiten.

"In samenwerking met onze overzeese partners konden we het snel identificeren en verdere verplaatsing tegenhouden", zegt Steve McIntyre van de Britse National Crime Agency, dat onderzoek doet naar georganiseerde misdaad.

Het goud maakt nu deel uit van een gezamenlijk onderzoek met de Kaaimaneilanden naar een witwasoperatie. Waar in Venezuela het goud oorspronkelijk vandaan kwam, wordt nog onderzocht.