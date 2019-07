VS gaat militairen in Saudi-Arabië stationeren als 'extra afschrikmiddel'

Saudi-Arabië gaat Amerikaanse militairen toelaten in het land. De Saudische koning Salman staat de troepen toe "om de veiligheid en de stabiliteit te verbeteren", meldt het Saudische staatspersbureau SPA. Het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigt de stap.

Volgens het Pentagon is het de bedoeling dat de troepen dienen als "een extra afschrikmiddel" om dreigingen het hoofd te bieden. Daarmee wordt waarschijnlijk gedoeld op een dreiging vanuit Iran. De spanningen tussen de VS en Iran zijn de laatste maanden flink opgelopen.

Een anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat er zo'n 500 Amerikaanse militairen naar Saudi-Arabië gaan. Hun uitzending zou deel uitmaken van de geplande uitbreiding van de Amerikaanse troepenmacht in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst sinds 2003 dat er Amerikaanse militairen gestationeerd worden in Saudi-Arabië.

Spanningen tussen VS en Iran

De relatie tussen Washington en Teheran is de afgelopen tijd verslechterd, nadat president Trump de VS vorig jaar had teruggetrokken uit het atoomakkoord met Iran. Sindsdien lijdt de Iraanse economie zwaar onder Amerikaanse sancties en lopen de spanningen op.

Eergisteren zei president Trump dat een Amerikaans oorlogsschip een Iraanse drone heeft neergehaald boven de Straat van Hormuz, bij de Perzische Golf. Iran ontkent dat dat is gebeurd. Vorige maand schoot Iran een Amerikaanse drone neer. President Trump zei kort daarna dat hij een militaire vergeldingsactie tegen Iran op het laatste moment had afgeblazen.

Gisteren nam Iran een Britse olietanker in beslag in de Straat van Hormuz. Een andere tanker werd tegengehouden en "gewaarschuwd", maar kon later de reis vervolgen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Hunt waarschuwde daarop voor een "harde maar bedachtzame" reactie. Hunt heeft de situatie besproken met de Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Pompeo.