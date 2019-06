VS stuurt duizend extra militairen naar Midden-Oosten wegens spanningen Iran

De Verenigde Straten sturen zo'n duizend extra militairen naar het Midden-Oosten in reactie op de toenemende spanningen met Iran. Dat meldt het Pentagon.

"De recente Iraanse aanvallen bevestigen de betrouwbare inlichtingen die we hebben over het vijandige gedrag van Iraanse troepen", schrijft de waarnemend minister van Defensie, Patrick Shanahan, in een verklaring. Hij schrijft verder dat de VS niet uit is op een conflict met Iran, maar dat de militairen worden gestuurd om Amerikaanse troepen en belangen in de regio te beschermen.

De aankondiging volgt op de Iraanse waarschuwing dat het land op korte termijn meer verrijkt uranium zal hebben dan is toegestaan volgens het nucleaire akkoord van 2015. Die waarschuwing zet de zwakke relatie tussen de VS en Iran verder onder druk. Ook houdt de VS Iran verantwoordelijk voor de incidenten met twee olietankers in de Golf van Oman, vorige week.

Nieuwe beelden

Gisteravond gaf het Amerikaanse leger beelden vrij waaruit de Iraanse betrokkenheid bij de incidenten in de Golf van Oman zou moeten blijken. Er zou op te zien zijn dat de Iraanse Revolutionaire Garde een onontplofte magneetmijn weghaalt bij een Japans schip dat was beschadigd bij het incident. Iran wijst alle beschuldigingen van de hand.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Verenigde Staten extra militairen naar het Midden-Oosten sturen in verband met de spanningen in de regio. Vorige maand werden al 1500 extra troepen gestuurd, in reactie op een sabotageactie tegen olietankers. Toen zei de VS ook dat Iran verantwoordelijk was.