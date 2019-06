Iran gaat uraniumlimiet nu snel overschrijden, 'nucleaire chantage' zegt VS

Iran zegt dat het over tien dagen, op 27 juni, de afgesproken limiet van 300 kilo licht verrijkt uranium zal hebben overschreden. De maximaal toegestane hoeveelheid is vastgelegd in de atoomdeal uit 2015, die Iran sloot met de internationale gemeenschap in ruil voor verlichting van sancties. In mei had Teheran al gewaarschuwd dat de uraniumproductie zou worden opgevoerd.

Het land voelt zich niet meer gebonden aan de atoomdeal, sinds de VS er vorig jaar uit stapte. Het Witte Huis stelde direct nieuwe sancties tegen Iran in en verbood andere landen nog handel te drijven met het land. De strafmaatregelen werken verlammend op de Iraanse economie.

Het opvoeren van de uraniumproductie gaat hand in hand met herhaalde oproepen van Iran aan Europa om het land te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Europa acht zich nog steeds gebonden aan de deal, maar belijdt dat volgens Teheran "meer in woorden dan daden".

De Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad betitelt de aangekondigde overschrijding van de limiet als "nucleaire chantage". Duitsland en Frankrijk hebben Teheran gevraagd de zaak niet op scherp te zetten.