Akkoord in Sudan over machtsdeling tussen leger en oppositie

De militaire raad in Sudan heeft een akkoord getekend met de oppositie over het delen van de macht. Ook zijn afspraken gemaakt over politieke hervormingen die moeten leiden tot algemene verkiezingen.

De partijen bereikten het akkoord na een nacht van overleg. De ondertekening werd live op televisie uitgezonden. Er waren bemiddelaars van de Afrikaanse Unie bij aanwezig.

Akkoorden

Eerder spraken oppositiepartijen en de militaire raad al af dat er een overgangsperiode komt van drie jaar. In die periode zullen de oppositie en de legerleiding afwisselend de regering leiden. Verder komt er onderzoek naar de gewelddadigheden van de afgelopen weken.

Later deze week wordt ook een akkoord over een grondwet getekend.

Stabiliteit

De akkoorden moeten een eind maken aan de politieke impasse die volgde op het afzetten van dictator al-Bashir in april. De oppositie verzette zich hevig tegen een nieuw militair bestuur in Khartoum.

"We willen een stabiel land, omdat we veel hebben geleden", zei oppositieleider Ibrahim al-Amin vanochtend na de ondertekeningsceremonie.