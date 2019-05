Sudanese oppositie: 'Teleurgesteld, maar vastberaden'

"We hebben nooit gezegd dat het leger geen rol mocht hebben in de soevereine raad, maar de mensen die aan de revolutie hebben meegedaan moeten in de meerderheid zijn", aldus een woordvoerder van de oppositie. Omdat de gesprekken zijn vastgelopen, zegt het leger te overwegen landelijke verkiezingen uit te schrijven.

Ondertussen zijn de protesten die tot het afzetten van Bashir hebben geleid nog steeds aan de gang. Op het plein voor het militaire hoofdkwartier in Khartoem bivakkeren er nog duizenden mensen.

Die aantallen nemen in de avond en nacht behoorlijk toe, zegt Abushaam, die ongeveer twintig jaar geleden uit Sudan naar Nederland is gevlucht en sindsdien het regime van Bashir kritisch heeft gevolgd. Hij spreekt dagelijks met kennissen op het plein.

Nog volop actief

"Het volk heeft geen vertrouwen meer in het leger als gesprekspartner," zegt Abushaam. "Dat komt omdat het leger niet bereid is om de macht aan het volk over te dragen. Het leger wil ook de partij van Bashir laten meedoen aan die vervroegde verkiezingen."

En dat is precies waar de oppositie voor vreesde toen Bashir op 11 april werd afgezet na 30 jaar aan de macht, legt Abushaam uit. "Bashir zit vast, maar de rest van zijn partij is nog volop actief in de maatschappij. Zijn geheime dienst is niet ontbonden. Er is nog geen onderzoek gestart naar de misdaden van zijn regime."

Het Internationaal Strafhof in Den Haag wil Bashir berechten, onder meer vanwege oorlogsmisdaden in de burgeroorlog in de regio Darfur.

Nog los van de rol van Bashirs partij ziet de oppositie niets in vervroegde verkiezingen. Vorige maand zijn is met het leger overeengekomen dat er eerst zes maanden aan een vredesakkoord met de rebellen moest worden gewerkt. Daarna zouden twee en een half jaar worden uitgetrokken voor wederopbouw en economisch herstel, en pas dan zou het tijd zijn voor democratische verkiezingen.