Wekdienst 17/7: herdenking van de MH17-ramp

Wat heb je gemist?

Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft tweets van president Trump over vier Democratische Congresleden bestempeld als racistisch. Behalve de Democraten, die de meerderheid hebben in het Huis, stemden vier Republikeinen in met de veroordeling. Trump vroeg zich in de tweets af waarom de vier Democraten vanwege hun kritiek op de VS niet teruggaan naar hun eigen land. De vier hebben een migratieachtergrond, maar drie van hen zijn geboren in Amerika. Trump had de stemming eerder op de dag fel veroordeeld.

Ander nieuws uit de nacht