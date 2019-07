Zuid-Afrikaanse zanger en activist Johnny Clegg overleden

De Zuid-Afrikaanse zanger Johnny Clegg is op 66-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn manager bekendgemaakt. Clegg sprak zich als witte artiest openlijk uit tegen het apartheidsregime en zocht nadrukkelijk de verbinding met de Zulu-gemeenschap.

Clegg, die ook wel de witte Zulu werd genoemd, zong zowel in het Engels als in het Zulu. In 1969 richtte hij een band op met een zwarte gitarist, hoewel dergelijke multiraciale samenwerking verboden was.

Door zijn kritiek op het apartheidsregime verbood de regering radiostations om zijn muziek te draaien. Ook werden optredens tegengewerkt en werden hij en zijn bandleden gearresteerd.

Mandela bij concert

Een van zijn bekendste nummers is Asimbonanga, wat in de Zulutaal 'We hebben hem nooit gezien' betekent. Het nummer uit 1987 was een directe verwijzing naar Nelson Mandela, die toen nog vastzat op Robbeneiland en wiens afbeeldingen door het regime waren verboden.

Twaalf jaar later zong Clegg dat nummer tijdens een optreden in Duitsland, toen dezelfde Mandela ineens onverwachts achter hem stond te dansen. Later zei de zanger daarover: "Het was een geweldig cadeau van het universum."

Bekijk hier het optreden van Clegg in Frankfurt, met Nelson Mandela: