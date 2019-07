Huis veroordeelt tweets Trump als racistisch

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft in een stemming de recente tweets van president Trump over vier Democratische Congresleden als racistisch bestempeld. Vier Republikeinen en een onafhankelijk lid van het Huis stemden mee met de Democraten, die de meerderheid hebben.

De veroordeling, die verder geen politieke gevolgen heeft, heeft betrekking op tweets die Trump afgelopen weekend verstuurde. Zonder namen te noemen, vroeg Trump zich af waarom progressieve Democraten in het Congres die kritiek hebben op de VS niet terug naar 'hun eigen land' gaan, in plaats van af te geven op "het geweldigste en machtigste land op aarde".

Trump doelde op vier nieuwkomers in het Congres die bekendstaan als 'de Squad': Alexandra Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley en Ilhan Omar. De president suggereerde met zijn tweets dat het 'buitenlanders' zijn maar drie van de vier vrouwen zijn in de Verenigde Staten geboren en getogen. Alleen Omar kwam in Somalië ter wereld.

Polariserend debat

Het debat in het Huis van Afgevaardigden verliep tumultueus. Volgens The New York Times was het een van de meest polariserende debatten van de laatste jaren in het Huis.

Trump had de stemming eerder op de dag, in een tweet, fel veroordeeld. Hij schreef verder dat wie de Verenigde Staten haat of niet tevreden is in dit land, maar weg moet gaan.

Alexandra Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley en Ilhan Omar trekken sinds hun verkiezing samen op en zijn via sociale media zeer actief in het publieke debat. Bekend is dat de Democratische leider Pelosi lang niet altijd blij is met hun activistische stijl; ze zouden te weinig pragmatisch zijn en niet bereid tot het sluiten van compromissen in het Congres.

Volgens analisten maakt Trump dankbaar gebruik van de soms scherpe uitlatingen van 'de Squad', en hun idealistische standpunten. Door die als hét Democratische geluid te bestempelen, moeten gematigdere kiezers zich afkeren van de partij, is de strategie.