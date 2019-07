'Chaos en onveilige cultuur bij Commissariaat voor de Media'

Onder het personeel, zo'n vijftig mensen, bestaat veel onderling wantrouwen en medewerkers voelen zich onveilig, concludeert de NRC. Het personeelsverloop is met gemiddeld 20 procent per jaar opvallend hoog. Tegen de krant zegt het Commissariaat het te betreuren "dat sommige oud-medewerkers hun tijd bij het Commissariaat zo hebben ervaren". "We nemen alle signalen van medewerkers serieus (..). We willen een lerende organisatie zijn en hebben externe hulp ingeschakeld om ons daarbij te helpen."

Omstreden nevenfuncties

De algemeen directeur van het Commissariaat is vorige week vertrokken en er is nog geen vervanger voor de vorige maand afgezwaaide voorzitter Madeleine de Cock Buning. Verder is een ander collegelid geschorst, waardoor er nog maar één bestuurder over is, Jan Buné. Die verzweeg bij zijn herbenoeming in 2018 voor de minister dat hij een berisping had gehad.

Verder hebben leidinggevenden van het Commissariaat volgens de krant nevenfuncties die moeilijk te verenigen zijn met hun werk voor de toezichthouder. Buné is bijvoorbeeld voorzitter van de boekhoudcommissie van de Russische Mail.Ru Group. Dat is een internetbedrijf dat volgens de krant in verband wordt gebracht met censuur.

Buné werd vorig jaar door de tuchtrechter berispt vanwege "onzorgvuldig en ondeskundig handelen" als accountant. Minister Slob werd hiervan nooit op de hoogte gebracht, waardoor hij dit niet kon meewegen bij zijn besluit om Buné te benoemen. Volgens het CvdM had de zaak "geen raakvlakken met zijn werkzaamheden" voor het Commissariaat voor de Media.

Eind april werd collegelid Eric Eljon geschorst door minister Slob. Dat was vanwege een vertrouwensbreuk die was ontstaan na publicatie van een roman van Eljon waarin hij een inkijkje gaf in de Nederlandse televisiewereld.

Wachtgeld

Ook over vertrokken voorzitter De Cock Buning is ophef. Zij heeft volgens de krant de komende tien jaar recht op 6,5 ton aan wachtgeld, "terwijl er intern kritiek is op haar functioneren". Volgens het Commissariaat is het de bedoeling dat ze "zo kort mogelijk en in ieder geval niet langer dan een jaar" gebruikmaakt van de regeling.