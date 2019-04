Lid Commissariaat voor de Media geschorst na ophef over roman

Minister Slob van Onderwijs en Media heeft een lid van het Commissariaat voor de Media geschorst nadat er ophef was ontstaan over diens roman over de Nederlandse televisiewereld.

Afgelopen weekend ontstond er commotie over het boek Dwergwerpen waarvan media-toezichthouder Eric Eljon de co-auteur is.

Volgens de omschrijving gaat de roman over "haat en nijd op de werkvloer, de tomeloze geldingsdrang van omroepbestuurders, het egoïsme van tv-presentatoren". Collega-toezichthouders Madeleine de Cock Buning en Jan Buné namen er openlijk afstand van. Ze vonden dat de onafhankelijke reputatie van het Commissariaat erdoor in het geding kwam.

Vertrouwensbreuk

Minister Slob schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen Eljon en de andere leden van het Commissariaat "door verschillende oorzaken." Hij onderzoekt of Eljon in de toekomst met gezag de functie kan blijven uitoefenen en heeft besloten hem te schorsen tot het onderzoek is afgerond.

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op naleving van de Mediawet en wordt geleid door drie commissarissen die benoemd zijn door de minister. Eljon werd in 2016 aangesteld voor een periode van vijf jaar.