Politiechef Akerboom: misstanden niet van vandaag op morgen weg

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie noemt het een illusie dat hij een einde kan maken aan alle misstanden waar een klokkenluider vorige week in een brandbrief over schreef. In tv-programma Jinek zei Akerboom dat hij er wel dagelijks aan werkt om uitwassen binnen de organisatie, zoals racisme, intimidatie en seksueel wangedrag, terug te dringen.

Akerboom onderstreepte dat hij afstand neemt "van het beeld dat wij een racistisch korps en een racistische leiding hebben". "Daar is geen sprake van." Dat er misstanden zijn, weet hij naar eigen zeggen maar al te goed. Akerboom zei dat er zo'n 1500 interne onderzoeken zijn gedaan naar medewerkers, veelal ging het daarbij om integriteitskwesties. Hij voegde eraan toe dat hijzelf niet de klachten en zorgen van 63.000 mensen kan oplossen.

Akerboom zei dat de politie het afgelopen jaar stappen heeft gemaakt met het diverser maken van het korps. Volgens hem zijn er 350 collega's "met een diverse achtergrond" bijgekomen. Hij erkende dat er op dat vlak nog veel moet gebeuren.

Jaloezie

De politiebaas ging ook in op de interne cultuur waar politiemensen met een diverse achtergrond mee te maken krijgen als ze worden benoemd in hogere posities. Volgens Akerboom speelt jaloezie vaak een rol bij collega's die moeite hebben met die benoemingen. Ze zouden zich soms gepasseerd voelen.

Vorige week berichtte NRC over politiecoach Carel Boers, die ontslag had genomen omdat hij vindt dat de politieleiding veel te weinig doet tegen misstanden in de politietop. Het gaat volgens hem om seksuele intimidatie, aanrandingen, discriminatie en valsheid in geschrifte.