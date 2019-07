Britse ambassadeur die Trump onbekwaam noemde neemt ontslag

Kim Darroch, de Britse ambassadeur in Washington, legt zijn functie neer. Zondag lekten verschillende geheime memo's uit waarin de ambassadeur president Trump onder meer lomp en onbekwaam noemt. Trump liet daarop weten dat de VS niet meer met Darroch wil samenwerken. De ambassadeur noemt zijn eigen positie nu onhoudbaar.

"Sinds het lek van officiële documenten van de ambassade is er behoorlijk gespeculeerd over mijn positie en de duur van mijn aanstelling als ambassadeur", schrijft hij in een brief aan het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. "Ik wil die speculatie beëindigen. De situatie maakt het onmogelijk voor mij om mijn rol te vervullen op de manier die ik zou willen."

"Hoewel mijn aanstelling pas eind dit jaar afloopt, denk ik dat het met de huidige omstandigheden verantwoordelijk zou zijn om een nieuwe ambassadeur aan te stellen", schrijft Darroch verder.

'Voor de bus gegooid'

Premier May zegt dat ze vanmorgen met de ambassadeur gesproken heeft. Ze vindt het spijtig dat hij het gevoel heeft dat hij niet kan aanblijven na zijn lange staat van dienst. May zegt dat goed bestuur afhankelijk is van volledig en eerlijk advies van ambtenaren.

De twee Britse premierskandidaten Boris Johnson en Jeremy Hunt roemen de vertrekkende ambassadeur. Dat is opvallend, omdat Johnson in het televisiedebat met Hunt van gisteravond nog weigerde om iets te zeggen over Darroch. Staatssecretaris Alan Duncan van Buitenlandse Zaken zegt dat Johnson de ambassadeur daardoor "voor de bus heeft gegooid".

Zelf zegt Johnson dat degene die de memo's heeft gelekt ambtenaren bepaald geen dienst heeft bewezen. Hij vindt dat de banen en carrièrekansen van ambtenaren niet op het spel gezet mogen worden vanwege politiek.