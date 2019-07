Premierskandidaten Johnson en Hunt botsen over brexit in tv-debat

De twee premierskandidaten van de Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk zijn op televisie met elkaar in debat gegaan. Tijdens het debat van een uur botsten Jeremy Hunt en Boris Johnson gisteravond zoals verwacht over de brexit.

Het vertrek van de Britten uit de Europese Unie staat nu gepland voor 31 oktober. Hunt daagde Johnson uit door te vragen of hij zou opstappen als de brexit-deadline niet wordt gehaald. Johnson weigerde in eerste instantie daar iets over te zeggen, maar gaf uiteindelijk aan dat hij in dat geval niet zal aftreden.

Johnson zei dat hij niet uitsluit dat hij het parlement tijdelijk naar huis stuurt om er een no-deal-brexit doorheen te krijgen. Voor Hunt is dat geen optie.

Gelekte memo's

In het debat ging het ook over de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, Kim Darroch. Vorige week doken memo's op waarin hij de Amerikaanse president Trump "lomp" en "onbekwaam" noemt.

Trump twitterde later dat hij niet meer wilde samenwerken met de ambassadeur. In het debat zei Hunt dat hij niet van plan is om Darroch terug te halen uit Washington. Johnson wilde niet zeggen of hij de ambassadeur laat zitten.

Sinds zaterdag mogen de circa 160.000 leden van de Conservatieve Partij stemmen over wie de opvolger wordt van premier en partijleider Theresa May. Johnson heeft in peilingen een grote voorsprong op Hunt, de huidige minister van Buitenlandse Zaken. Op 23 juli wordt bekend wie de nieuwe premier wordt.

Bekijk de hoogtepunten van het debat in twee minuten: