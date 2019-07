Justitie start met zaak tegen voortvluchtige 'liquidatiebaas' Ridouan T.

Behalve de veronderstelde uitvoerders en tussenpersonen, staan vanaf vandaag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol dus voor het eerst ook Ridouan T. en Said R. terecht als opdrachtgevers. Bij verstek, want niemand weet waar ze zijn. Het OM heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot hun arrestatie. Ridouan T. wordt beschouwd als de grote baas: in onderschepte berichten wordt hij patron (baas) genoemd. Het AD meldde gisteren dat T. en R. een corrupte agent in hun zak hadden.

Ridouan T. werd geboren in het noorden van Marokko, maar groeide op in een flatwijk in Vianen. Van familieleden zou hij een lucratieve smokkelroute voor hasj hebben overgenomen. Toen hij daarna overstapte op de handel in cocaïne, stroomde het grote geld binnen, schreef het AD vorig jaar.

Wie praat, die gaat

T. wist lange tijd onder de radar te blijven. Bij de politie was hij niet bekend. Zo'n tien jaar geleden schreef hij zich uit in Nederland. Sindsdien zou hij in Spanje hebben gezeten, in Dubai en in Midden- en Zuid-Amerika.

Wat hem volgens de opsporingsinstanties typeert, is de nietsontziende, gewetenloze manier waarop hij afrekent met iedereen die hem dwars zit. Wie praat, die gaat. "Goed voor die hoerenzoon, info over ons geven", zou hij na een van de liquidaties hebben geschreven. Om meteen weer opdracht te geven voor nieuwe afrekeningen: "Heb bloed, bloed nodig, niks anders."

Ridouan T. zou ook achter de moord op de broer van de kroongetuige in zijn zaak zitten, de liquidatie van een officier van justitie hebben besproken en opdracht hebben gegeven voor een aanslag op het gebouw van De Telegraaf. Hij zou gebruik maken van verschillende groepen die slachtoffers in de gaten houden, wapens en vluchtauto's regelen en de liquidaties daadwerkelijk uitvoeren.

Kroongetuige

De mensen die tot zijn inner circle worden gerekend, zijn mannen van in de dertig en veertig, deels familie. Veelal van Marokkaanse afkomst, maar geboren of opgegroeid in Nederland. De Utrechtse wijk Overvecht lijkt een belangrijke rol te spelen: verschillende verdachten hebben er gewoond.

Een van die verdachten is de kroongetuige in de zaak tegen Ridouan T. Hij liep over naar de politie toen een van de liquidaties misliep en de verkeerde persoon werd doodgeschoten (ook in Overvecht). Zonder zijn verklaringen zouden de verdachten nu niet voor de rechter staan.

Het kwam hem duur te staan. Nog geen week nadat het OM met de kroongetuige naar buiten trad, werd zijn onschuldige broer doodgeschoten. Sindsdien zit zijn complete familie ondergedoken. Ridouan T. had volgens het OM al aangekondigd de hele familie van de kroongetuige te vermoorden als hij zijn naam zou noemen. Een risico dat verkeerd is ingeschat, gaf justitie toe.

De komende dagen wordt de kroongetuige voor het eerst op zitting ondervraagd. Hij is zelf betrokken geweest bij verschillende liquidaties, maar krijgt strafvermindering in ruil voor zijn verklaringen. Volgens Het Parool verbindt hij Ridouan T. aan acht uitgevoerde moorden. Hij zit in een cabine, afgeschermd van de andere verdachten.

'Geen eerlijk proces'

Inez Weski, de advocaat van Ridouan T., zegt niet te kunnen bepalen wat de waarde is van zijn verhaal. Net als veel andere advocaten in de zaak klaagt ze dat het OM delen van het dossier achterhoudt, maar ondertussen wel "de meest woeste beschuldigingen" uit.

"Dit is volstrekt in strijd met een evenwichtig en eerlijk proces. Het OM is voortdurend de waarheidsvinding aan het besmetten met publiekelijke intimidatie."

Weski vindt dat absoluut niet kan worden vastgesteld dat Ridouan T. de opdrachtgever is van liquidaties. "Naar mijn mening kan dat niet worden afgeleid uit wat er nu wordt gepresenteerd. Het zou een rechtbank niet mogen overtuigen."

Of ze nog contact heeft met haar voortvluchtige cliënt, wil ze niet zeggen. "Ik heb laatst een zaak gedaan voor iemand die ik een jaar of vijftien niet heb gezien. Maar in deze zal ik mij er niet over uitlaten."