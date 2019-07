Elke week gebeurt een klimaatramp, waarschuwt VN

Elke week voltrekt zich ergens ter wereld wel een klimaatramp, zegt Mami Mizutori, de speciaal vertegenwoordiger voor vermindering van rampenrisico's bij de Verenigde Naties in The Guardian. "Dit gaat niet over de toekomst, dit gaat over nu."

Sommige rampen krijgen veel aandacht, zoals de orkanen Idai en Kenneth in Mozambique of de extreme hitte in India.

Steeds vaker gebeuren ook rampen met een "kleinere impact". Die krijgen weinig aandacht, maar veroorzaken wel dood, lijden en migratie, zegt Mizutori. Volgens haar is er veel werk nodig om ontwikkelingslanden voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Infrastructuur

Mizutori vindt dat we niet alleen over de reductie van broeikasgassen moeten praten, maar ook over het versterken van infrastructuur om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Onder andere huizen, wegen, spoorbanen, fabrieken en elektriciteitsnetwerken moeten minder kwetsbaar worden gemaakt voor overstromingen, droogtes, stormen en andere vormen van extreem weer.

Dat gebeurt nu nog veel te weinig, zegt de Japanse VN-diplomaat. Infrastructuur moet "veerkrachtig" zijn. "We hebben het over een klimaatnoodtoestand en een klimaatcrisis, maar als we hier niet mee aan de slag gaan, zullen we niet overleven."

De effecten van klimaatverandering moeten niet alleen worden gezien als een langetermijnprobleem, aldus Mizutori, maar als een probleem waarvoor nu investeringen nodig zijn. Dat geldt niet alleen voor ontwikkelingslanden, maar ook voor rijke landen, zegt de VN-speciaal vertegenwoordiger. Ze wijst daarbij op de hoge temperaturen in de Verenigde Staten en de hittegolf in Europa.