Warmterecord in de koudste staat van de VS

In de stad Anchorage van Amerika's koudste staat Alaska is gisteren een recordtemperatuur gemeten van 32,2 graden. Het is de hoogste temperatuur die ooit werd gemeten in de ruim honderd jaar dat er statistieken worden bijgehouden. Normaal is het in Anchorage op 4 juli zo'n 18 graden.

Het vorige warmterecord in Alaska's grootste stad stamt van vijftig jaar geleden. Op 14 juni 1969 werd een temperatuur gemeten van 29,4 graden Celsius.

Volgens Amerikaanse klimatologen ondervindt Alaska meer dan ooit de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. De temperatuur is al 34 dagen op rij hoger dan normaal en het ijs in de Beringzee was in sommige delen weken eerder gesmolten dan gebruikelijk. Ook in maart was het in Alaska al uitzonderlijk warm.

Gevaar voor bosbranden

Juni was een van de heetste maanden ooit gemeten en was erg droog. In Alaska viel in juni maar 6 procent van de normale hoeveelheid regen. De autoriteiten spreken van een ongekende situatie en vrezen voor luchtverontreiniging en bosbranden. Vanwege het gevaar voor bosbranden zijn al enkele vuurwerkshows afgelast.

Meteorologen voorspellen dat de warmte nog wel een paar dagen aanhoudt en dat mogelijk dit weekend het record van 32,2 graden al zal worden gebroken.