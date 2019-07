Actieplan moet in India levens redden bij extreme hitte

Chauhans werk maakt onderdeel uit van het Hitte Actieplan. Dat werd in 2013 ingevoerd in Ahmedabad, een stad van zo'n 6 miljoen inwoners in het westen van India. De gemeente maakte het plan nadat in 2010 meer dan duizend mensen door de hitte waren gestorven. Ahmedabad was de eerste stad met zo'n plan, maar inmiddels is het overgenomen door meer dan honderd steden en districten door heel India.

"Aan de basis staat een waarschuwingssysteem", zegt Tejas Shah, de ambtenaar die in Ahmedabad verantwoordelijk voor is voor het plan. Boven de 41 graden is het code geel, boven de 43 graden code oranje en boven de 45 graden code rood. "Maar code geel, dat is het eigenlijk bijna de hele zomer wel", zegt hij. Daarom gelden bepaalde maatregelen ook de hele zomer: het werk van de zorgmedewerkers bijvoorbeeld en de distributie van water op openbare plekken door de hele stad.