Dodental Mozambique na orkaan Kenneth loopt op, meer regen in aantocht

Het dodental in Mozambique als gevolg van de orkaan Kenneth is opgelopen naar 38. Dat meldt de regering van het Afrikaanse land.

De orkaan kwam afgelopen donderdag aan land in het noorden van Mozambique. Zes weken geleden werd het land ook al getroffen door een orkaan met de naam Idai. Meer dan 600 mensen kwamen om.

Nog steeds valt er veel regen en zijn er overstromingen. Daardoor wordt de zoektocht naar een veilig onderkomen en eten voor veel mensen bemoeilijkt. In de komende dagen wordt nog meer regen verwacht, oplopend tot 250 millimeter. Dat is een kwart van de hoeveelheid die normaal in een jaar valt in Mozambique.

Een van de zwaarste orkanen

Hulpverleners maken zich grote zorgen, onder meer over de situatie in de stad Pemba, waar 200.000 mensen wonen. Orkaan Kenneth heeft een spoor van vernielingen achtergelaten. Het is een van de zwaarste orkanen waar het land ooit mee te maken kreeg.

Verschillende kustdorpen in de provincie Cabo Delgado zijn volledig verwoest. Op foto's en video's is te zien dat huizen plat zijn geslagen en dat vissen uit de zee het land op zijn geslingerd.

Eerder verschenen al beelden van de ravage: