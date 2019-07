Politie vraagt zich af: waarom blijven zoveel mensen kijken bij een aanrijding?

De politie Deurne Asten Someren vraagt het zich vandaag op Facebook hardop af: waarom blijven zo veel mensen kijken na een aanrijding? De politie deed dat na een aanrijding op de A67 tussen een vrachtauto en een personenauto. De betrokkenen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

"Wat ons steeds weer opvalt, is hoeveel mensen er gaan staan kijken, zou u dit ook doen? En verder hoeveel mensen er al bellend of filmend langskomen", is te lezen in het Facebookbericht. "Deze laatste groep, ongeveer 40 bestuurders, kan een boete in de bus verwachten van ongeveer 240 euro, want die zijn door ons genoteerd."

Agenten merken steeds vaker dat voorbijgangers ongelukken vastleggen. "Er lijkt geen grens te zijn", zei Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP, vorig jaar tegen de NOS. In november begon het Rode Kruis een campagne om het filmen tegen te gaan. Minister Grapperhaus steunde die campagne.

Boetes voor ramptoeristen

De ramptoeristen worden de laatste jaren beboet. Afgelopen maart bekeurde de politie 23 automobilisten omdat ze met hun telefoon al rijdend een ongeval op de Moerdijkbrug aan het filmen waren. En in november vorig jaar bekeurde de politie nog tientallen automobilisten op de A58 bij Etten-Leur. De automobilisten moesten over de vluchtstrook rijden en maakten toen foto's en filmpjes van een ongeluk.

Een paar maanden daarvoor werden nog 25 mensen beboet toen ze een dodelijk ongeval op de A58 filmden. Niet alleen ontstond er toen een kijkersfile op de andere weghelft, ook liepen mensen van achteraan de file naar voren. "Mensen gingen stapvoets rijden ter hoogte van de aanrijding om maar niets te missen. Dat baart me heel veel zorgen. Mensen zijn niet met de file bezig, maar met hun telefoon", zei politieagent Merlijn Kuiper toen.

In 2017 werden dertig omstanders bekeurd: bij een ernstig ongeluk, waarbij een touringcar op een auto botste, pakten zij hun smartphone erbij.