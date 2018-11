Agenten maken zich kwaad over filmende omstanders: 'Er lijkt geen grens te zijn'

Ook maakte Slot enkele keren mee dat de politie gebeld wordt door bekenden van een slachtoffer. "Die herkennen dan het kenteken van de auto van hun zoon op Facebook of Twitter. Dat is echt het ergste dat je kunt meemaken. Ze vragen ons dan: is mijn zoon echt met zijn auto tegen een boom aangereden?"

Vaak is de politie dan nog bezig met het identificeren van het slachtoffer. "We willen natuurlijk 100 procent zeker weten wie er verongelukt is, voordat we met slecht nieuws op de stoep staan", zegt Slot. "Maar als iemand belt, moet ik de keuze maken: vertel ik aan de telefoon dat we het inderdaad vermoeden, of kom ik naar hun huis? In het laatste geval snapt een familie natuurlijk ook wat er aan de hand is. Het is een vreselijke situatie."

Niet strafbaar

Ondanks de soms grote gevolgen heeft de politie weinig mogelijkheden om ramptoeristen te bekeuren. "Mensen filmen in de openbare ruimte, dat is in principe niet strafbaar", zegt Slot. "Als er op de snelweg gefilmd wordt, zoals laatst op de A58, kunnen we ze beboeten omdat ze met hun telefoon achter het stuur zitten. Maar daarvoor moeten we ze eerst staande houden om te controleren of ze echt een telefoon in hun hand hebben."

"Het is wel eens gebeurd dat agenten de telefoons afpakten en zelf de foto's hebben gewist", zegt Van de Kamp. Dat is strafbaar; ook de politie mag niet zomaar iemands telefoon afpakken. "Daar hebben de agenten toen veel grote problemen mee gekregen."