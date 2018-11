Ook minister zegt: film geen ongelukken

Minister Grapperhaus steunt de oproep van het Rode Kruis om geen gewonden te filmen na een ongeluk. De organisatie is een campagne begonnen om te helpen in plaats van opnamen te maken. Volgens het Rode Kruis vindt 90 procent van de Nederlanders filmen na een ongeluk onacceptabel.

Ook volgens Grapperhaus is het niet te tolereren dat mensen in dit soort situaties filmpjes maken. "We moeten mensen een spiegel voorhouden: wat ben je nou aan het doen?"

Hij staat er ook achter dat de politie vrijdag tientallen automobilisten bekeurd heeft die opnamen maakten na een ongeluk bij Etten-Leur. Ze kregen een bon vanwege het gebruik van een smartphone tijdens het autorijden. Het filmen zelf is niet verboden.

Sensatie-achtig en slecht

Vorige week beklaagde een agent in Den Haag zich erover dat mensen opnamen maakten van een man die in een restaurant werd gereanimeerd. De minister vindt dat soort filmpjes "sensatie-achtig en slecht".

Op de vraag of het filmen zelf niet strafbaar moet worden, antwoordt Grapperhaus dat hij eerst een initiatiefwet op dat punt wil afwachten. CDA-Kamerlid Van Toorenburg werkt aan een voorstel daarover.