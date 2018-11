Rode Kruis: stop met filmen van ongelukken, ga liever helpen

Zaterdag kregen 45 automobilisten een bekeuring toen ze een ongeluk op de A58 filmden of fotografeerden. Eerder die week filmden omstanders door een ruit van een restaurant hoe een man werd gereanimeerd. Tot woede van een agent, die er een blog op Facebook over schreef.

"Het gebeurt vrijwel continu, overal waar we komen", zei de Nederlandse Politiebond zaterdag als reactie op deze gebeurtenissen. "Er lijkt geen grens te zijn", voegde politievakbond ACP eraan toe. Agenten zeggen machteloos te staan tegen filmende omstanders: filmen op de openbare weg is niet verboden, wel het bedienen van een smartphone tijdens het rijden.

'Filmen kan nuttig zijn'

Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dus dat bijna 90 procent van de Nederlanders het niet acceptabel vindt dat omstanders gewonden filmen na een ongeluk. In opdracht van de hulporganisatie heeft een onderzoeksbureau 700 mensen online vragen gesteld over het onderwerp.

68 procent van de ondervraagden denkt dat het vastleggen van noodsituaties soms wel nuttig is, bijvoorbeeld als bewijsmateriaal. Een kleine groep mensen, het percentage is onduidelijk, vindt dat filmen geoorloofd is wanneer er al hulp verleend wordt en zijzelf niets kunnen betekenen. Een derde van de respondenten zou de filmers van ongevallen niet vragen om te stoppen.

In Duitsland wordt het probleem hard aangepakt door hulpdiensten. Daar is het verboden om hulpbehoevenden zonder hun toestemming te fotograferen of te filmen. De boete daarvoor kan oplopen tot duizend euro.