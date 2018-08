'Mensen liepen 600 à 700 meter om dodelijk ongeluk te filmen'

"Dat het om een aanrijding ging, zong al vrij snel rond in de file zelf. En zeker met deze temperaturen gaat iedereen toch even de auto uit. Maar wat opviel, is dat mensen echt 600 à 700 meter liepen om een foto of filmpje te maken."

Toen Kuiper er wat van zei, kreeg hij verontwaardigde reacties terug. "Zo van 'ja hallo, laat mij lekker een foto maken als ik dat wil'. Je ziet de tendens dat mensen een beetje lak hebben aan wat er gezegd wordt." Zelfs het reanimeren van het slachtoffer werd gefilmd. "Dat moet je niet willen. Het is respectloos als je ongegeneerd staat te filmen als iemand voor zijn leven aan het vechten is."