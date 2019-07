SP'er Memis in Turkije niet meer beschuldigd van lidmaatschap terreurorganisatie

De voorzitter van de SP-fractie in de Eindhovense gemeenteraad wordt in Turkije niet langer beschuldigd van het lidmaatschap van een terroristische organisatie. Murat Memis staat vanmiddag in Antalya voor de rechter.

De Turkse aanklager heeft een fout in de aanklacht gemaakt. Die is er nu uitgehaald, waarmee de verdenking van lidmaatschap van tafel is, zegt de Turkse advocaat van Memis. Die wordt nog wel verdacht van propaganda maken voor een terroristische organisatie. Daarmee wordt de Koerdische PKK bedoeld, de organisatie die door Turkije, de VS en de Europese Unie als terroristisch is gekenmerkt.

Maar op het maken van propaganda staan veel lichtere straffen dan op lidmaatschap van een terroristische groepering, vertelt correspondent Lucas Waagmeester. "Dit maakt de kans wel groter dat Memis thuis in Nederland het verloop van zijn proces mag afwachten."

Stille diplomatie

De Turkse Nederlander werd op 30 april opgepakt tijdens een vakantie vanwege uitlatingen die hij eerder op sociale media had gedaan. Zijn paspoort is ingenomen en hij mag het land niet uit, al mag hij zich in Turkije wel vrij bewegen. Het 31-jarige raadslid uit Eindhoven is van Koerdische afkomst en hij had kritiek geuit op de Turkse inval in Afrin in Noord-Syriƫ, wat in Turkije strafbaar is.

De Tweede Kamer wilde vorige week minister Blok van Buitenlandse Zaken aanzetten om flinke druk te zetten op Turkije, in de hoop Memis op die manier vrij te krijgen. Maar Blok zei bij herhaling meer te verwachten van stille diplomatie. De minister was bang dat te veel politieke druk juist averechts zou werken.

SP-leider Marijnissen is nu naar Antalya gereisd om Memis te steunen. "Ik wil hem een hart onder de riem steken en solidair met hem zijn", zegt ze tegen Omroep Brabant. Ook twee Nederlandse advocaten en de Nederlandse ambassadeur in Turkije zijn vanmiddag aanwezig in de rechtszaal.