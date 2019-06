Fractievoorzitter SP in Eindhovense raad vastgehouden in Turkije

De fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije. Murat Memis is ruim een maand geleden opgepakt in Antalya. Na vier dagen in de cel mocht hij gaan, maar hij mag Turkije niet uit in afwachting van een proces.

Naar verwachting licht burgemeester Jorritsma van Eindhoven vanavond de gemeenteraad in. Het SP-raadslid wordt verdacht van lidmaatschap van de PKK, activiteiten voor de Europese tak van de PKK en het maken van propaganda voor een terroristische organisatie. De PKK, die strijdt voor meer Koerdische autonomie, wordt door Turkije, de Europese Unie en de VS beschouwd als een terroristische organisatie.

Memis, die van Koerdische afkomst is, landde op 28 april in Antalya voor zaken; hij is eigenaar van een champignonkwekerij in Brabant. Twee dagen later werd hij in een restaurant in Antalya aangehouden.

Een verzoek van hem aan de politie om contact op te nemen met de Nederlandse ambassade in Ankara werd aanvankelijk genegeerd. Memis is naar eigen zeggen meerdere keren verhoord zonder aanwezigheid van een advocaat, wat overigens vaker gebeurt in Turkije.

Nadat hij zelf contact kon leggen met de Nederlandse vertegenwoordiging in Turkije, kreeg Memis een advocaat toegewezen. Inmiddels is hij in de stad Diyarbakir in Zuidoost-Turkije, waar hij wacht op het vervolg van zijn zaak.

'Rekruteren in Europa'

Correspondent Lucas Waagmeester heeft de tenlastelegging tegen Memis ingezien. Het viel op dat als bewijsvoering voornamelijk berichten op sociale media worden aangevoerd, zoals retweets van Memis van Koerdische activisten in Europa.

Ook zijn er posts waaruit blijkt dat hij zelf op bijeenkomsten van Koerden aanwezig is geweest en zijn er op beelden vlaggen van de Syrisch-Koerdische militie YPG te zien, die door Turkije wordt bestreden.

Memis wordt ervan beschuldigd dat hij actief is in het "rekruteren in Europa". Onduidelijk is wat dit inhoudt en er is ook geen ondersteunend bewijs. Ook wordt gesteld dat hij lid is van een "Koerdisch centrum", ook dat wordt niet nader omschreven.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten bekend te zijn met Memis' zaak. Er is contact met hem en hij krijgt bijstand "waar nodig en mogelijk". Het ministerie wijst erop dat Nederland zich niet kan mengen in de Turkse rechtsgang.