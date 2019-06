Blok wil relatie Turkije niet schaden met eis vrijlating SP'er

Minister Blok vindt dat de Nederlandse politicus Murat Memis zijn proces in Nederland moet kunnen afwachten. Daar overlegt hij voor en achter de schermen over met Turkije. Het Eindhovense SP-raadslid zit daar sinds 30 april vast op verdenking van terroristische activiteiten. Zijn paspoort is ingenomen en hij kan niet uitreizen.

Blok wil Memis geen politieke gevangene noemen en zich niet in de Turkse rechtsgang mengen, hoewel hij daar weinig vertrouwen in heeft. Hij is bang dat dit averechts werkt voor Memis en negentien andere Nederlanders in Turkije die een uitreisverbod hebben gekregen omdat zij in Nederland positief zijn geweest over Koerdische kwesties.

"Je moet voorkomen dat Turkije gezichtsverlies lijdt. Laten we zorgen dat deze mensen snel naar huis komen", zei hij in een debat in de Tweede Kamer. Hij wil dan ook doorgaan op de weg van de stille diplomatie, die Nederland tot nu toe heeft gevolgd. Hij heeft toegezegd om de Kamer vertrouwelijk in te lichten over wat hij tot nu toe heeft gedaan voor Memis en de anderen. Onder hen is ook een Nederlandse vrouw met een klein kind, die sinds april in detentie zit.

Vrijheid van meningsuiting

De partijen die deelnamen aan het debat - de vier coalitiepartijen en de SP, GroenLinks en de PvdA - zijn van mening dat Memis wel degelijk een politieke gevangene is en eisen dat hij wordt vrijgelaten. Ze willen dat Blok die boodschap overbrengt aan Turkije. De woordvoerders benadrukken dat de SP'er een Nederlandse collega-volksvertegenwoordiger is, die is opgepakt omdat hij in Nederland gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrije meningsuiting door berichten over de Koerdische kwestie te retweeten.

Voor aanvang van het debat nam minister Blok een manifest aan van familie en bekenden van het SP-raadslid. De Kamerleden waren daar ook bij. VVD'er Koopmans wees erop dat zelfs hij bij die gelegenheid "door een SP-microfoon" heeft geroepen dat Murat vrij moet. GroenLinks-Kamerlid Van Ojik sprak van een bijzonder debat, waarin de hele Kamer het met elkaar eens was. Hij zei dat het nu "ondenkbaar is dat we doorgaan op de weg die al is ingeslagen"