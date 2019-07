SP-leider Marijnissen in Turkije om raadslid te steunen

SP-leider Lilian Marijnissen is afgereisd naar de Turkse badplaats Antalya om haar partijgenoot Murat Memis te ondersteunen. Het Eindhovense SP-raadslid moet morgen voor de rechter verschijnen omdat hij lid zou zijn van de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij die door Turkije, maar ook door de EU wordt gezien als terroristische organisatie.

Memis mag al twee maanden lang Turkije niet verlaten. "Omdat hij gebruik maakt van zijn vrijheid van meningsuiting", zegt Marijnissen. "Dat is onvoorstelbaar." Volgens haar heeft hij alleen kritiek op de Turkse regering geretweet. Memis is geboren in het Koerdische oosten van Turkije.

Solidair

De SP-voorvrouw wil de rechtszaak morgen volgen en Memis steunen. "Want wij zijn solidair met hem en de andere Nederlandse politieke gevangenen in Turkije."

Ook de Tweede Kamer eist dat Memis zo snel mogelijk Turkije mag verlaten en mag terugkeren naar Nederland. Minister Blok weigert tot nu toe om harder op te treden tegen Ankara om het raadslid vrij te krijgen. Escalatie zal volgens hem averechts werken.