Advies aan Hoge Raad: proces Posbankmoord moet bij een verdachte over

Het proces tegen een verdachte in de zaak van de Posbankmoord moet worden overgedaan. Dat adviseert advocaat-generaal Bleichrodt aan de Hoge Raad. Volgens hem is de undercoveroperatie waarmee de politie verklaringen los kreeg bij de verdachte, niet goed gemotiveerd door het gerechtshof.

In januari 2003 werd Alex Wiegmink in het Gelderse natuurgebied De Posbank doodgeschoten. Nadat hij als vermist was opgegeven, werd zijn lichaam 's avonds aangetroffen in zijn auto in de bossen bij Erp (Noord-Brabant). De auto was volledig uitgebrand en ook het lichaam van het slachtoffer was sterk verbrand en gedeeltelijk verkoold.

De moord bleef lang onopgelost. In november 2016 stapte verdachte Frank S. naar de politie en legde daar een bekentenis af. Hij wees Souris R. aan als handlanger. Die werd vervolgens gearresteerd, maar ontkende dat hij de moord had gepleegd.

Mr.-Big methode

Via de zogeheten 'Mr.-Big-methode' ontlokten undercoveragenten R. alsnog een bekentenis. In ruil voor die verklaring lieten ze R. geloven dat hij veel geld kon verdienen met xtc-handel. Hij bekende vervolgens Wiegmink te hebben doodgeschoten, maar noemde dat tijdens de rechtszaak grootspraak.

De advocaat-generaal stelt "dat het gerechtshof in de zaak in kwestie onvoldoende heeft gemotiveerd waarom hij de methode in dit geval toelaatbaar vindt."

Souris R. werd in 2016 in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien jaar. Frank S. moest veertien jaar de cel in.

Als de Hoge Raad het advies overneemt en het vonnis laat vernietigen, zal de zaak van R. opnieuw behandeld moeten worden bij het gerechtshof in Den Bosch. De advocaat-generaal adviseert de uitspraak tegen Frank S. wel in stand te laten.

Waarschijnlijk volgt het arrest van de Hoge Raad op 17 december.