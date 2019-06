India stelt importtarieven in tegen Amerikaanse producten

India heeft importtarieven ingesteld tegen 28 Amerikaanse producten, waaronder amandelen en appels. De tarieven zijn een reactie op Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium uit India en een besluit van president Trump eerder deze maand.

De VS liet tot begin deze maand Indiase goederen ter waarde van 5,6 miljard dollar op de Amerikaanse markt toe zonder daar tarieven over te heffen. Trump besloot daar een eind aan te maken omdat hij vindt dat India zijn interne markt niet genoeg openstelt voor Amerikaanse bedrijven.

'In het algemeen belang'

India stelt nu tarieven in tot 70 procent, waarmee de Amerikaanse producten fors duurder worden. De tarieven kunnen vooral de amandelsector in de VS hard raken. India koopt jaarlijks meer dan de helft van deze Amerikaanse noten die worden geëxporteerd, in 2018 vertegenwoordigden die een waarde van ruim 540 miljoen dollar. Ook worden veel Amerikaanse appels gekocht, in 2018 voor bijna 160 miljoen dollar.

India had de importtarieven in juni vorig jaar al aangekondigd als vergelding voor Amerikaanse heffingen op staal en aluminium, maar had daadwerkelijke invoering tot nu toe uitgesteld. Volgens het Indiase ministerie van Handel, dat zaterdag de lijst met 28 Amerikaanse producten publiceerde, is het besluit genomen "in het algemeen belang".

Discussie over Iraanse olie en S-400

De handel tussen de VS en India is de afgelopen jaren sterk gegroeid en was vorig jaar ruim 140 miljard dollar waard.

Trump heeft gedreigd met nog meer maatregelen als India olie van Iran blijft kopen. De VS heeft sancties tegen het land in het Midden-Oosten ingesteld. Ook willen de Amerikanen dat India afziet van het kopen van het Russische S-400 raketafweersysteem.

Het Indiase besluit komt kort voor een top van 's wereld grootste economieën in Japan. Op die G20-top zullen de Indiase en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken elkaar in ieder geval onder vier ogen spreken. Waarschijnlijk komt het ook tot een ontmoeting tussen president Trump en de onlangs herkozen Indiase premier Modi.