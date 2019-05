Indiase premier Modi voor tweede ambtstermijn beëdigd

In de Indiase hoofdstad New Delhi is Narendra Modi beëdigd voor een tweede termijn als premier. Zijn hindoe-nationalistische partij, Bharatiya Janata, won de vijf weken durende verkiezingen op overtuigende wijze. Tijdens zijn verkiezingscampagne had hij zwaar ingezet op de nationale veiligheid na een opgelaaid conflict met Pakistan over de grensregio Kashmir.

Tussen 11 april en 19 mei konden 900 miljoen kiezers in India op zeven stemdagen hun stem uitbrengen voor het 543 zetels tellende lagerhuis.

De stembusgang nam zoveel tijd in beslag omdat de meer dan een miljoen stembureaus beveiligd moesten worden door federale troepen. Vanwege de beperkte capaciteit werden de verkiezingen uitgesmeerd over meerdere dagen.