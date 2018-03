VS spaart EU bij importheffing staal en aluminium

Het besluit betekent een opluchting voor Tata Steel en andere staal- en aluminiumfabrikanten. Theo Henrar van Tata Steel Nederland is verheugd. "Een ijzersterke beslissing en een ijzersterk resultaat, goed voor de EU, goed voor onze klanten en in het bijzonder goed voor IJmuiden." Bij Tata Steel werken 10.000 mensen direct en ook nog eens zo'n 10.000 indirect.

Vloedgolf aan goedkoop staal

De VS wil met ingang van vrijdag de importtarieven op staal en aluminium optrekken tot respectievelijk 25 en 10 procent. Eerder al werden de buurlanden Mexico en Canada door Trump vrijgesteld van de heffing.

De importheffingen zijn vooral bedoeld om de vloedgolf aan goedkoop Chinees staal en aluminium in te dammen, maar raakt door de algemene verhoging van de tarieven ook de bondgenoten van de VS, zoals de EU en buurlanden.

De opschorting van de hogere importheffingen geeft volgens Tata-topman Henrar de tijd om het echte probleem van het staaldumpen en de overcapaciteit in China aan te pakken.

De Europese regeringsleiders praten vanavond in Brussel tijdens de Europese top over de importheffingen. Ze laten zich bijpraten door de Europese Commissie die de afgelopen dagen in Washington heeft onderhandeld met de Amerikanen.