Wekdienst 14/6: Hoorzitting WikiLeaks-oprichter en start Oerol Festival

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Europol presenteert de resultaten van een onderzoek naar de propaganda van Islamitische Staat. De Europese politieorganisatie heeft over een periode van vier jaar onderzocht hoe IS propaganda inzet om vrouwen te rekruteren.

In Londen is de hoorzitting over de uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben hem aangeklaagd wegens het stelen en verspreiden van duizenden geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Eerder werd de hoorzitting uitgesteld vanwege de slechte gezondheid van Assange.

Op Terschelling begint het jaarlijkse theaterfestival Oerol. Er zijn theatervoorstellingen op het strand, in de duinen, op dijken en op straat. Het festival duurt tien dagen.

Wat heb je gemist?

Iran ontkent stellig dat het betrokken was bij het incident gisteren in de Golf van Oman, waarbij twee olietankers vermoedelijk werden aangevallen. De Iraanse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties spreekt van "ongefundeerde" claims van de Verenigde Staten, die meteen Iran als schuldige aanwees.

Olietanker Front Altair, van een Noorse rederij, vloog in brand. De betrokken Taiwanese staatsolieraffinaderij vermoedt dat het schip door een torpedo is geraakt. De andere olietanker, Kokuka Courageous, werd volgens de Japanse eigenaar tot twee keer toe aangevallen. In beide gevallen is er nog veel onduidelijkheid over het type explosief dat is gebruikt. De bemanning van beide schepen kon veilig aan land worden gebracht.

Ander nieuws uit de nacht:

Vaders durven vaak het ouderschapsverlof niet aan te kaarten bij hun leidinggevenden en hun collega's, constateert kenniscentrum Rutgers. Tot nu toe maakt 11 procent van de vaders er gebruik van en dat is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd, blijkt uit cijfers van het CBS.

De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de bloedige aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch ontkent alle schuld. Bij die aanslagen in maart kwamen 51 mensen om het leven. De beelden van de moordpartij zond de Australiër live uit via Facebook.

Sarah Huckabee Sanders, de woordvoerder van het Witte Huis, stopt met haar baan. Dat heeft president Trump aangekondigd op Twitter. Hij schrijft dat ze aan het einde van de maand weggaat, om terug te keren naar haar thuisstaat Arkansas. Een verdere reden noemt hij niet.

En dan nog even dit:

In twee jaar tijd is de vondst van illegale ketamine flink toegenomen. De douane vond in 2016 nog maar 2,6 kilo, vorig jaar was het 800 kilo. Daarnaast neemt de populariteit van ketamine als partydrug toe. Het is makkelijk te krijgen en relatief goedkoop.

NOS op 3 dook in de ketaminehandel om uit te zoeken welke schimmige handel erachter zit. Bekijk hier de video: