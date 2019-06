Iran ontkent betrokkenheid bij aanval Golf van Oman: 'Ongefundeerde claim VS'

Iran ontkent stellig dat het betrokken was bij het incident gisteren in de Golf van Oman, waarbij twee olietankers vermoedelijk werden aangevallen. De Iraanse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties spreekt van "ongefundeerde" claims van de Verenigde Staten, die meteen Iran als schuldige aanwees.

Ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif wijst de beschuldigingen van de hand. De VS heeft "geen flinter feitelijk of indirect bewijs", zegt hij op Twitter.

Olietanker Front Altair, van een Noorse rederij, vloog in brand. De betrokken Taiwanese staatsolieraffinaderij vermoedt dat het schip door een torpedo is geraakt. De andere olietanker, Kokuka Courageous, werd volgens de Japanse eigenaar tot twee keer toe aangevallen.

In beide gevallen is er nog veel onduidelijkheid over het type explosief dat is gebruikt. De bemanning van beide schepen kon veilig aan land worden gebracht.

VS: Iran schuldig

De VS wees direct na het incident Iran aan als dader. Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gaf daarvoor geen bewijs. "Deze beoordeling is gebaseerd op inlichtingen, de gebruikte wapens, de deskundigheid die nodig is om de aanval uit te voeren en soortgelijke recente aanvallen van Iran", zei Pompeo.

Vorige maand beschuldigde de VS Iran ook al van het saboteren van twee Saudische olie-installaties en vier olietankers voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

De spanningen tussen de VS en Iran zijn sterk toegenomen, sinds president Trump vorig jaar de stekker uit het atoomakkoord met Iran trok. De VS stelde opnieuw sancties in.

Teheran heeft sindsdien meerdere keren gedreigd de Straat van Hormuz te blokkeren. De smalle zeestraat, die de Perzische Golf met de Golf van Oman verbindt, is strategisch van groot belang omdat via die route grote hoeveelheden olie van het Midden-Oosten naar de rest van de wereld worden vervoerd.

Het incident van gisteren komt op het moment dat de Japanse premier Abe in Teheran is om te spreken over de recente spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten.