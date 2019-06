Olietanker in brand, ander schip stuurloos na nieuw incident in Golf van Oman

De Amerikaanse marine zegt twee olietankers in de Golf van Oman te assisteren die naar verluidt zijn aangevallen. Een woordvoerder van de Amerikaanse Vijfde Vloot, die in die regio actief is, zegt tegen persbureau Bloomberg dat de schepen beschadigd zijn. Eerder meldde een aan de Britse marine gelieerde organisatie al dat er een incident was, zonder daarbij een toelichting te geven.

De Amerikanen reageerden op noodsignalen van de tankers. De oorzaak van de beschadigingen, is nog niet duidelijk. Verschillende media spreken van explosies, maar meer informatie ontbreekt.

Een van de tankers, de Front Altair, staat in brand, meldt de Noorse rederij van het schip. Het andere schip, de Kokuka Courageous, zou stuurloos zijn. De Singaporese rederij van het schip, BSM, meldt dat het "veilig op zee drijft".

Beide rederijen melden dat de bemanningen zijn geëvacueerd. Internationale persbureaus schrijven dat Iraanse media melden dat Iraanse reddingsteams 44 opvarenden hebben opgepikt en naar de havenstad Jask hebben gebracht.

Spanningen

Het is al een tijd onrustig in de regio, die van groot strategisch belang is voor de internationale oliehandel. Door eerdere incidenten met olie-installaties en tankers, zijn de spanningen tussen Iran enerzijds en Saudi-Arabië en de Verenigde Staten anderzijds opgelopen.

In mei werden twee Saudische olie-installaties en vier olietankers voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) aangevallen of gesaboteerd. Een deel van de aanvallen is opgeëist door Houthi-rebellen uit Jemen. Iran ontkent iets met deze aanvallen te maken te hebben.

Ook de Verenigde Staten, bondgenoot van de Saudi's, beschuldigden Iran. Ze stuurden oorlogsschepen en bommenwerpers naar de omgeving van de Perzische Golf en de Golf van Oman.

Atoomakkoord

Op de achtergrond speelt ook het geklapte atoomakkoord met Iran. Vorig jaar zegde de VS dat eenzijdig op en stelde het land nieuwe economische sancties in tegen Iran. In april dit jaar maakte het Witte Huis bekend dat zij deze sancties gingen uitbreiden, door vanaf mei ook richting China, India, Japan, Zuid-Korea en Turkije te dreigen met financiële sancties, als zij nog langer olie zouden kopen van Iran.