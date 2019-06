Wekdienst 12/6: Deltaplan Mobiliteit gepresenteerd en geslaagd of niet?

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een spannende dag voor eindexamenkandidaten. Zij horen of ze zijn geslaagd of gezakt.

Zo'n 25 organisaties in verkeer en vervoer presenteren vandaag hun Deltaplan Mobiliteit. Daarin staan voorstellen die moeten voorkomen dat het verkeer in ons land de komende jaren vastloopt.

Een Britse rechter buigt zich over het Amerikaanse uitleveringsverzoek voor Julian Assange. Justitie in de VS heeft hem aangeklaagd voor het publiceren van duizenden geheime documenten.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen aan hun driedaagse staatsbezoek aan Ierland. Een bezoek dat door de naderende brexit extra belangrijk is. Als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt, komt Ierland geïsoleerder te liggen ten opzichte van de rest van de EU.

Wat heb je gemist?

De ebola-uitbraak in Congo is overgeslagen naar buurland Uganda. Een jongen van vijf is het eerste ziektegeval in Uganda, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De jongen, die uit Congo komt, stak zondag met zijn familie de grens over.

Volgens de WHO is de verspreiding van ebola in de regio moeilijk tegen te gaan vanwege gevechten en wantrouwen tegen hulpverleners. Sinds de uitbraak van de ebola-epidemie vorig jaar augustus zijn bijna 1400 mensen aan de ziekte overleden.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het begon als een romantische film: een jonge Amerikaanse militair werd verliefd op een Europese vrouw die hij in Frankrijk ontmoette. Het gebeurde bij zovelen en in 1944 ook bij K. T. Robbins en de destijds 18-jarige Française Jeannine Ganaye. Na twee maanden moest Robbins naar het front aan het oosten. De geliefden vonden elkaar nooit meer terug.

75 jaar na hun laatste kus hebben de twee elkaar opnieuw ontmoet. Daar bleken de herinneringen aan elkaar nog springlevend. "Mijn gedachten zijn altijd bij hem gebleven", zei Ganaye. Tranen vloeiden en de twee praatten over hun levens. Toen ze opnieuw afscheid moesten nemen, zei Robbins: "Ik hou van je, Jeannine".

Bekijk hieronder de ontmoeting tussen de twee hoogbejaarde geliefden: