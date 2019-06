Miljoenen voor onderzoek naar door muggen verspreide infectieziekten

Infectieziekten duiken wereldwijd weer steeds vaker op bij mens én dier. Klimaatverandering speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook de bevolkingsgroei, de toename van het internationale handelsverkeer en het sterk toegenomen reisverkeer leveren een bijdrage.

In Nederland speelt mee dat de hoge bevolkingsdichtheid samengaat met een grote dierendichtheid, terwijl ons land waterrijk is en het internationale (handels)verkeer intensief is. Dat verhoogt de kans op uitbraken van infectieziekten.

Tropische infectieziekten

Verder verplaatsten typisch tropische infectieziekten zoals chikungunya, knokkelkoorts (dengue), zandmuggenziekte (leishmaniasis) en door teken overgebrachte hersenvliesontsteking (TBE) zich vanuit de tropen langzaam naar streken met een milder klimaat. De (tijger)muggen en teken die die ziekten overbrengen, gedijen steeds beter in gebieden - bijvoorbeeld rond de Middellandse Zee - waar ze tot voor kort niet of nauwelijks voorkwamen.

Populaire vakantielanden als Italië, Frankrijk en Griekenland hebben de laatste tien jaar allemaal te maken gehad met grotere of kleinere uitbraken van tropische infectieziekten. In Suriname en op Curaçao en de andere Antilliaanse eilanden komen ziekten als dengue en chikungunya ook voor. In Nederland brengen reizigers af en toe dergelijke ziekten mee uit die landen. Dat gebeurde ook toen het Zika-virus huishield in Zuid- en Midden-Amerika.

Maar ook de inheemse mug kan als de omstandigheden geschikt zijn tropische infectieziekten overbrengen. Dat gebeurde recent bijvoorbeeld met het usutu-virus waaraan merels massaal stierven.