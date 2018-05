Minder merels geteld, angst voor vogelvirus

De merel blijft desondanks nog de meest voorkomende broedvogel in Nederland en wordt dus in de verste verte niet met uitsterven bedreigd. Toch maakt Sovon zich zorgen over het virus en wil dat de situatie goed in de gaten gehouden wordt.

In de zomer worden de merels het vaakst ziek, omdat dan het virus het snelst door muggen wordt verspreid. "Als je een dode merel vindt, kan je hem laten ophalen zodat onderzocht kan worden of hij het virus heeft", vertelt De Jong in het NOS Radio 1 Journaal.

Ondanks de bedreiging is de merel nog steeds een van de meest gehoorde vogels in de Nederlandse woonwijken. "Je herkent hem aan zijn dromerige melodieuze geluid. Eigenlijk heeft iedereen in de tuin wel een merel", zegt De Jong.