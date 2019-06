Ebola slaat over naar Uganda, eerste ziektegeval bevestigd

De uitbraak van de gevaarlijke ziekte ebola in de Democratische Republiek Congo is overgeslagen naar buurland Uganda. Een jongen van vijf heeft de ziekte opgelopen, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarmee is hij het eerste ziektegeval in Uganda.

De Congolese jongen stak zondag de grens over met zijn familie. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis in Uganda, nadat hij bloed had opgehoest. Artsen stelden vast dat hij ebola heeft. Twee familieleden zijn ook getest en wachten nog op de uitslag.

De WHO vreest dat de verdere verspreiding van ebola moeilijk is tegen te gaan. Het virus grijpt in rap tempo om zich heen. Sinds de uitbraak van de epidemie in augustus vorig jaar zijn bijna 2100 mensen ziek geworden. Bijna 1400 mensen zijn overleden.

Gevechten en wantrouwen

Het indammen van de ziekte is vooral in het oosten van Congo lastig. De regio wordt al lange tijd geteisterd door gevechten tussen het leger en opstandelingen, wat het werk van hulpverleners bemoeilijkt.

Ook zijn er veel mensen die geloven dat ebola een samenzwering is van de regering en hulporganisaties. Ze wantrouwen de hulpverleners, vooral als die door het leger begeleid worden.