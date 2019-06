Verliefde Amerikaanse soldaat en Française vinden elkaar na 75 jaar terug

Het begon als een romantische film: een jonge Amerikaanse soldaat werd verliefd op een Europese vrouw die hij in Frankrijk ontmoette. Het gebeurde bij zovelen en in 1944 ook bij K. T. Robbins en de destijds 18-jarige Française Jeannine Ganaye.

De twee waren dolgelukkig met elkaar. "Ze was heel lief, volgens mij hield ze oprecht van mij", zei Robbins erover. Maar lang mocht het geluk niet duren. Na twee maanden moest Robbins naar het front aan het oosten. De geliefden vonden elkaar nooit meer terug.

Totdat Robbins, in aanloop naar de herdenking van D-Day, vertelde over zijn verloren liefde in een programma van France 2. Journalisten gingen vervolgens op zoek naar de Franse vrouw en vonden haar. De inmiddels 92-jarige Ganaye bleek te wonen in een rusthuis in Frankrijk.

De journalisten besloten een ontmoeting op te zetten tussen de twee hoogbejaarden: 75 jaar na hun laatste kus. Daar bleken de herinneringen aan elkaar nog springlevend. "Mijn gedachten zijn altijd bij hem gebleven", zei Ganaye. Tranen vloeiden en de twee praatten over hun levens. Toen ze opnieuw afscheid moesten nemen, zei Robbins: "Ik hou van je, Jeannine".

Bekijk hieronder de emotionele ontmoeting tussen de twee inmiddels hoogbejaarde geliefden: