Aantal 100-plussers blijft steken, vrouwen nog altijd sterk in meerderheid

Er wonen 2189 100-plussers in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit zijn er negen meer dan vorig jaar, maar 36 minder dan in 2017. Opvallend is het lage aandeel mannen: 85 procent van de eeuwelingen is vrouw.

De meeste 100-plussers wonen in de provincie Zeeland, gevolgd door Zuid-Holland. De minste eeuwelingen wonen in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Vorige jaren toonden eenzelfde beeld.

Geboortedip en griepgolven

Verder laat de jaarlijkse peiling zien dat de toename van 100-plussers stagneert. Het aantal 100-plussers nam tot 2015 elk jaar toe, maar de laatste jaren is het blijven steken rond de 2200. Volgens het CBS komt dit door een geboortedip in 1919 en de griepgolven van de afgelopen jaren, waar ouderen extra gevoelig voor zijn.

Vrouwen in de meerderheid

Onder de 100-plussers zijn 339 mannen en 1850 vrouwen. Dat komt doordat de levensverwachting van vrouwen hoger is en waarschijnlijk doordat mannen in het verleden meer rookten, aldus het CBS. Wel toont 2019 het hoogste percentage mannelijke 100-plussers sinds 2004, al gaat dit om een klein verschil.

Vanaf 2020 wordt een stijging van het aantal 100-plussers verwacht, mede door een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog. Het CBS verwacht dat Nederland in 2029 bijna 3400 eeuwelingen telt.