Pegida mag volgende week demonstreren in het centrum van Eindhoven

Pegida mag volgende week woensdag demonstreren op het Stadhuisplein in Eindhoven. Dat heeft burgemeester John Jorritsma bekendgemaakt.

De beweging wilde eigenlijk vandaag, morgen en overmorgen demonstreren, maar daar ging de burgemeester niet mee akkoord. De afgelopen weken werden een aantal demonstraties in de stad verboden, omdat volgens de burgemeester de veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

Pegida wilde graag voor een moskee in Eindhoven protesteren, maar daar is de burgemeester niet mee akkoord gegaan. Volgens hem is de kans op wanorde dan te groot. "Het Stadhuisplein is een a-locatie. Pegida kan daar voor het oog en oor van iedereen haar mening laten horen, vlak vóór de deur van het stadhuis", zegt Jorritsma tegen Omroep Brabant.

Volgens de burgemeester is op het plein ook genoeg ruimte voor tegendemonstranten, die ook een aanvraag hebben ingediend, de gelegenheid te geven hun geluid te laten horen.