Pegidaprotest in Eindhoven afgebroken door onveilige situatie

Politie Oost-Brabant @politieob

De demonstratie van #Pegida in Eindhoven wordt afgebroken. We begeleiden de demonstranten weg. Tegendemonstranten gooien met stenen en andere voorwerpen. We kunnen de veiligheid niet langer garanderen en die staat voor ons voorop: van alle betrokkenen en zeker ook omwonenden.