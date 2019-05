Pegida blaast demonstratie bij moskee in Eindhoven af

De geplande betoging van anti-islambeweging Pegida in Eindhoven gaat niet door. Pegida-voorman Edwin Wagensveld zegt dat de gemeente te strikte voorwaarden heeft gesteld aan de actie bij de al-Fourqaanmoskee.

Volgens Wagensveld moest de betoging plaatsvinden in een afgezet gebied met daaromheen hekken van 2 meter hoog. Ook zegt hij dat betogers niet veel geluid mogen maken. "In zo'n situatie kan je niet demonstreren", zegt Wagensveld. "Bovendien kregen we minder tijd dan waar we om hadden gevraagd."

De gemeente Eindhoven gaf eerder aan dat het gebied voor de demonstranten is afgebakend om escalatie te voorkomen. Een woordvoerder van de gemeente zegt tegen Omroep Brabant nog niet op de hoogte te zijn van de afgelasting. "Volgens mij waren we nog in gesprek met Pegida."

BBQ verboden

Pegida wilde vandaag demonstreren omdat het de start is van de ramadan. In eerste instantie wilde de organisatie barbecue├źn voor de moskee, maar dat mocht niet van de gemeente omdat het niet veilig zou zijn.