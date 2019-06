Dit zijn de Janjaweed, de vrees van Sudanese demonstranten

De in kaki-camouflage gehulde paramilitairen behoorden tot een privéleger voor de afgezette president Bashir. Het was een van de vele gewapende groepen die hij heeft ingezet tijdens het conflict in Darfur, waarbij sinds 2003 volgens de VN 300.000 mensen zijn omgekomen.

Maar de groep houdt mogelijk ook migranten tegen. De EU betaalde de regio, inclusief Sudan, miljoenen om de migrantenstroom naar Europa te beperken. "Het is heel goed mogelijk dat een groot deel van dat geld naar de leider van Janjaweed is gegaan", zegt correspondent Lindijer. Want de militie is sinds 2015 officieel onderdeel van de Sudanese strijdkrachten.

Wie is de leider?

De leider is generaal Mohamed Hamdan Dagalo, met de bijnaam Hemedti. Volgens verschillende media probeert hij in Sudan de macht te grijpen. Zelf ontkent hij dat. "We zijn de bewakers van de revolutie in de afwezigheid van een regering", zei hij woensdag volgens nieuwszender Aljazeera. De generaal zegt dat er een onderzoek komt naar het bloedbad in Khartoem.