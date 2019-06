Ooggetuigen: 'Sudanese milities gingen ziekenhuizen binnen en openden het vuur'

"Kun je de geweerschoten horen?" Mohamed Salman is net naar buiten gestapt om via zijn mobiele telefoon de NOS te woord te staan. Maar op straat is het te gevaarlijk, dus hij gaat snel weer naar binnen. "In mijn wijk zijn ze met veel voertuigen aangekomen. Ze namen posities in en begonnen kleine groepen mensen uit elkaar te drijven door in de lucht te schieten en traangas af te vuren. Ik heb vrienden in andere wijken gesproken die zeggen dat er geen waarschuwingsschoten worden gelost maar gericht op mensen wordt geschoten."

Wat er zich vanochtend op het plein voor het militaire hoofdkwartier afspeelde wordt langzaamaan duidelijker. Voor het ochtendlicht zijn auto's met gewapende mannen op het plein gearriveerd. Ze kwamen vanuit twee kanten van het plein, en hebben de demonstranten omsingeld. Vanuit de ene kant hebben de mannen traangas afgevuurd, terwijl er vanuit de andere richting met scherp werd geschoten.

Geslagen en kaalgeschoren

Terwijl mensen probeerden te vluchten, hebben de gewapende mannen demonstranten in elkaar geslagen. "Sommige demonstranten - degenen die dreadlocks hebben - werden door de mannen kaalgeschoren," vertelt Salman over de telefoon.

Wie zijn de gewapende mannen? "Het zijn twee organisaties," zegt de in Nederland woonachtige Sudanees Ahmed Abushaam. Hij legt uit wie hij bedoelt: de Sudanese geheime dienst, en de Rapid Support Forces, de paramilitaire macht die vroeger de Janjaweed heette, maar die van naam is veranderd na de burgeroorlog in Darfur waar zij een beruchte rol speelden. "Dit is precies hoe de Janjaweed opereert. Wat ze vroeger in Darfur deden, doen ze nu in onze hoofdstad,"aldus Abushaam.

"We zijn totaal niet veilig," zegt demonstrant Abdelmonim Ali, die een huis is binnengevlucht in een van de buitenwijken van Khartoem. "We hebben een gewonde bij ons. We kunnen geen kant op want de scherpschutters lopen over de daken van alle gebouwen in deze straat."