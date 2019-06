Sudanese leger grijpt hard in bij sit-in-protest Khartoem

De duizenden demonstranten protesteerden in eerste instantie tegen president Bashir, maar hij werd in april afgezet door het leger. Sindsdien vragen de demonstranten het leger, dat de macht heeft overgenomen, plaats te maken voor een burgerregering.

Volgens correspondent Elles van Gelder worden er in de hoofdstad nog steeds explosies en geweervuur gehoord. "Ook de afgelopen week was er al veel geweld, waarbij in totaal al drie doden zijn gevallen, onder wie een zwangere vrouw."

"De demonstranten willen dat het leger straks alleen maar een rol heeft op het gebied van veiligheid, maar het leger verzet zich daartegen", zegt Van Gelder. "Het leger wil veel meer macht in handen houden en ook politiek een veel grotere rol spelen, bijvoorbeeld bij de benoeming van gouverneurs. Vandaar dat alle demonstranten er nog steeds zitten."

De demonstranten hoopten op een democratie en een vrijer Sudan. Van Gelder: "Als het leger op deze manier aan de macht blijft, is er wat hen betreft niets veranderd."