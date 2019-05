Sudan verbiedt Al-Jazeera en wil actie ondernemen tegen betogers

De Arabische nieuwszender Al-Jazeera mag niet meer werken in Sudan. Het land heeft per direct de licentie van de organisatie ingetrokken. Het kantoor van de zender in Khartoem is gesloten en de vergunning van de correspondenten is ingetrokken.

Ook kondigen legerleiders aan actie te gaan ondernemen tegen de demonstranten die al wekenlang elke dag sit-ins houden voor het hoofdkwartier van het leger.

Volgens correspondent Bram Vermeulen hingen beide maatregelen al een tijd in de lucht. "Het geduld bij de regering raakt op. Je zag dat de demonstraties grimmiger werden. Het leger grijpt steeds harder in en er zijn al doden gevallen onder de demonstranten."

Het leger betitelt de mensen die nu nog demonstreren als een bedreiging voor de revolutie. Volgens Vermeulen waren alle demonstraties vreedzaam.

Plan achter schermen

Voor de demonstranten is de revolutie niet voorbij sinds dictator Bashir in april werd afgezet door het leger. Zo werd er afgelopen week nog opgeroepen tot een nationale staking. De militaire machthebbers leken even bereid een overgangsregering te vormen en de macht te delen. Maar veel Sudanezen vrezen dat de militairen nu achter de schermen werken aan een plan om de partij van Bashir aan de macht te houden.

Zo willen de militairen een meerderheid vormen in de zogenoemde 'soevereine raad', die gedurende een overgangsperiode van drie jaar zou regeren. Daarnaast wil het leger bepalen wie de nieuwe president wordt.

De demonstranten willen juist een burgerregering. Vermeulen: "Maar je ziet dus nu dat de militairen niet bereid zijn om concessies te doen. Aan de andere kant weten ze ook dat als ze echt hard gaan ingrijpen ze een geloofwaardigheidsprobleem krijgen. En Sudan heeft juist steun nodig van de internationale gemeenschap, bijvoorbeeld om de sancties tegen het land op te heffen."

Al-Jazeera

Dat Al-Jazeera moet stoppen, is volgens Vermeulen een symbolische stap. "Het was het enige nieuwsmedium dat tijdens de coup en vlak ervoor verslag mocht doen vanuit Sudan, terwijl alle andere media geweerd werden." Ook kan het volgens Vermeulen meespelen dat het nieuwsstation uit Qatar komt en Sudan een zak geld gekregen heeft van Saudi-Arabië. Dat land verbrak in 2017 alle diplomatieke banden met Qatar.

Vermeulen: "Het kan zijn dat Saudi-Arabië een rol gespeeld heeft in het weren van Al-Jazeera. En dat zou slecht nieuws zijn voor de demonstranten. Die zijn zich juist heel erg bewust van het machtsspel in de regio en willen geen invloed vanuit Saudi-Arabië, Turkije of Egypte. Sterker nog, dat was precies de politiek die Bashir bedreef."